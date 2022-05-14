嘉義市青年見學團系列活動響應博物館日，走讀老屋新生的故事。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化局結合市立博物館及5家地方文化館，依6個館的館藏特色辦展，市博館有解謎桌遊體驗競賽、許世賢博士紀念館有百年職業藏婦女特展、祥太文化館有宋磁鈞窯特展暨鑑賞講座，6館匯展14日在嘉義市史蹟資料館揭幕。

市長黃敏惠表示，文化就是嘉義市發展的根，博物館是最好的養分，城市不在大小，在於豐厚文化內涵，嘉義市運用都市計畫融入圖書總館、建國二村、公園、舊城區活化等建設，未來鐵路高架化以後，縫合都市，拓展交通路網，人與城市的故事將繼續盛放。

台南藝術大學學務長邱宗成擔任此次嘉義市博物館與地方館運籌計畫主持人，他指出，城市不用大，但要有文化、記憶、意義，博物館日系列活動就在嘉義市這片美好的土壤滋長、開展。

市府文化局表示，博物館日系列活動自5月13日至18日，由市立博物館及嘉義市立美術、許世賢博士紀念館、愛木村、嘉義市史蹟資料館、祥太文化館等5家地方文化館，推出適合孩童的解謎桌遊體驗、藝術家工作坊與小旅行，還有展覽、講座與惜物市集，展現嘉義市就是一座大博物館。

文化局表示，該局陸續開發有潛力的特色館，如順利世家美術館，以漆器工藝家陳聖輝老師「食·器」弓牛師生聯展，來響應此次活動，此外，嘉義市青年見學團系列活動也辦理「老屋新生」、「舊嘉義菸葉廠的對話」等城市博物館概念的活動。