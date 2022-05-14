有意參選年底基隆市長選舉的前立委謝國樑，先前提出染疫慰問金的政見，但政壇上出現不同的意見。為此，謝國樑14日在臉書開直播，他在直播中直言，他原先的想法並不是為了選舉，而是希望協助社會上的弱勢族群。但他也承認時程有點緩不濟急，在直播中透過與國民黨籍基隆市議員合作，希望能更早推動這個想法。

謝國樑表示，他提出染疫慰問金的想法後，就有不同立場的政治人物認為這個想法可能涉及「期約賄選」，但他自認這個想法的出現，並不是為了讓民眾投票給他，而是希望能幫助社會上的弱勢族群，及可能因為染疫產生經濟困境的民眾。

謝國樑指出，他反省過後，發覺這個政見有點緩不濟急，畢竟市府的預算，今年下半年就編定，即使他真能當選基隆市長，則發放染疫慰問金最快也要到後年才能成真。

謝國樑認為，染疫慰問金的這個想法，成功不必在我，畢竟政治就是要透過協商解決問題，他也希望能夠結合基隆市的議員共同提案，將這個想法落實。

謝國樑直言，如果能夠成功在今年度或是明年度通過議會的提案及肯定，能夠早一天協助基隆市的民眾，那麼，是不是在他市長的任期內都沒有關係。他也在直播中，與基隆市議會議長蔡旺璉及議員莊榮欽連線，兩人都肯定這個想法，希望能夠在議會推動。