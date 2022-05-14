昔90年代香港當家花旦劉錦玲，2006年拍完《法證先鋒》後就淡出演藝圈，近年定居美國的她，不時會透過社群分享近況，近日她有感而發曝光圈中暗黑內幕，直言若要她再重新選擇一次，她不會當演員。

劉錦玲透露自己最近看到張曼玉很久以前的訪問，「有人問她若可重新再選擇一次，她是否仍會做演員，她說會」，這讓劉錦玲也思考起這個問題，不過她的答案是不會。

劉錦玲曝演藝圈黑暗面。(圖／取自劉錦玲微博)

她也進一步透露原因，「這行業當中不少共事過的人和媒體，都為利益而不擇手段，笑裏藏刀，令我心寒。另外，某些拍攝及演繹手法實實在在的爛，最難接受是造作誇張缺乏內涵的表演，令人反感厭煩。」

網友看了也留言，「其實任何領域都會有為了利益而不擇手段的人，娛樂圈只是更浮華一些」，她也回應「是的，虛浮的人、事或物在哪裡都有，但作為無後台的演員，相信經歷過的演員們也理解當中的無奈。喜歡表演的本質但不喜歡行業虚浮的氛圍，但不受媒體抹黑新聞影響的觀眾是可貴的」。

劉錦玲曾和劉德華合作電影《天長地久》。(圖／本報系資料照)

劉錦玲90年代加入亞洲電視，剛出道就在劇集《法本無情》飾演女主角，之後也在不少電視劇中擔任重要角色，被捧為當家花旦，1993年憑著和劉德華合作的電影《天長地久》，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」、金馬獎「最佳女配角」，演技備受肯定。

後來約滿她跳槽無線電視，在1997年版的TVB劇集《天龍八部》中飾演阿朱一角爆紅，成為她代表作之一，不過她在當紅之際爆出遭迷姦拍裸照勒索，之後更傳出改行賣保險，被形容過著慘淡生活，即使她多次發聲闢謠，仍深受其擾。

劉錦玲闢謠傳言，去年取得社會工作碩士學位。(圖／取自劉錦玲微博)

但其實她沒拍戲後，是重返校園唸書，完成美國舊金山州立大學學士學位，主修社會學及心理輔導，去年更取得社會工作碩士學位，而她也澄清自己過得很好，更不斷強調「劉錦玲沒有被迷姦勒索，也從來沒有走出來承認被迷姦等事」，流露滿滿無奈。