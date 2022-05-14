台東縣校園疫情資訊。（台東縣府提供）

台東縣老人養護機構群聚事件報告。（台東縣府提供）

台馬縣某醫院病房群聚事件報告。（台東縣府提供）

確診者分流收治情形。（台東縣府提供）

居隔、居檢、自主防疫個案相關資訊。（台東縣府提供）

居隔、居檢、自主防疫個案相關資訊。（台東縣府提供）

居隔、居檢、自主防疫個案相關資訊。（台東縣府提供）

開放部分對象接種第2次COVID-19疫苗追加劑資訊。（台東縣府提供）

台東疫情創新高，14日新增426名確診者，目前住院75人中有32名為重症、4人在負壓病房。其中某老人養護機構與台東馬偕醫院各有1例陰轉陽，另外台東縣又爆出1家住宿型機構群聚3人確診。另離島蘭嶼、綠島疫情未見減緩，綠島今添12名確診，蘭嶼15名確診。

台東縣衛生局長黃明恩14日下午舉行線上疫情記者會。他說明，426位確診者中，336名民眾戶籍或居住地在台東、90名為外縣市醫院通報，年齡介於0歲至93歲，目前居隔者有1610人。

台東縣再新增1住宿型機構群聚，1員工因家人確診自主快篩陽性通報機構，同日機構內亦出現1發燒住民，送往醫院檢驗後確診，衛生局緊急針對該樓層區域進行篩檢，57人中又有1同房住民確診，目前該機構共計3人確診，其餘56人採檢陰性，已完成居家隔離匡列及分流。

第1間養護機構及兒少機構無新增確診個案，衛生局持續定期安排接觸者採檢。第2間養護機構則新增1名確診個案之密切接觸PCR採檢陰轉陽，個案累計16名（員工6名、住民10名）。

馬偕某樓層病房群聚事件，新增1人確診，為居家隔離接觸者第4天陰轉陽，累計共19人確診（病人9名、陪病6名、員工4名），衛生局表示仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園確診新增45生、3師，累計共521生、55師。在調整停止實體上課學校部分：電光國小附幼全園停課至5／16、萬安國小附幼全園停課至5／16。

針對5月24、25日職棒在台東開打，回饋台東免費門票3534張，今日一早開放取票，5分鐘秒殺；因疫情未減緩，民眾關心防疫措施；黃明恩表示，屆時依照中央防疫規定辦理。

此外，民眾反映偏鄉網路訊號不佳，影響視訊看診，又不能到戶外找訊號好的地方視訊。黃明恩表示，中央流行疫情指揮中心日前指示，類似情況可由親友將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，連同當事人健保卡攜帶至採檢站或至交給COVID-19門診院所人員。