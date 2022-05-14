俗話說一樣米養百樣人，有些人總是與人為善，遇到不開心也會試著隱忍，不願輕易撕破臉；但也有些人相處起來，總讓人戰戰兢兢，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，翻臉比翻書快，一旦被踩到地雷，就立刻翻臉。

▍巨蟹座

巨蟹座心思敏感細膩，加上容易想太多，所以經常自我腦補、曲解別人的用意，搞得自己情緒低落，也容易讓周圍氣氛陷入低氣壓，眾人卻摸不著頭緒。巨蟹太過情緒化的反應，讓不少人避之唯恐不及。

▍獅子座

獅子座脾氣火爆，只要事情不在他們的控制範圍內，就會變得心浮氣躁，一股腦宣洩出來，等到發洩之後又開始搞自閉，建議這時候不要上前跟獅子搭話，否則容易掃到颱風尾。

▍雙魚座

雙魚座個性溫和，心中只要認定某件事就會全力以赴，但若是有人影響到事情進展的話，雙魚座的火氣就會瞬間爆發，超反差的反應總讓周遭的人驚愕不已，但其實雙魚座對事不對人，不會記恨太久。

▍雙子座

雙子座做事情雷厲風行，總是希望得到天時地利人和的最佳契機，一旦事情出現一點偏差，影響到整體的完美性，求好心切的雙子座就會一秒爆炸，身邊若是有不識時務者，就很容易掃到颱風尾，不過雙子脾氣來得快去得也快。

▍白羊座

白羊座熱情好相處，但其實私底下隱藏著一顆未爆彈，只要事情跟他預想的不一樣，或是對方哪句話讓他感受到威脅，壞脾氣就會瞬間引爆，將周圍的人炸得遍體鱗傷，管你是誰，先翻臉再說。