四人出發送餐前先自行快篩。（紅心字會提供）

四人送餐給獨居長者，在疫情中送愛。（紅心字會提供）

本土疫情確診病例攀升，為加強對中高危機的獨居長者關懷照顧，藝人李博翔、江可德、艾雨帆、陳俋塵，4人不畏疫情，化身紅心字會送餐大使，替台北文山區的獨居長者送餐。

出發送餐前，4人也不忘先自行快篩，確認無異狀後，才展開送餐的工作，戲約不斷的李博翔還提供自家車輛載送便當，為此他還提前2小時替愛車進行大消毒，確保每個送餐環節都是安全，讓這些長者吃的安心又健康。

陳俋塵跟艾雨帆，一大早就到提供贊助愛心餐盒的星靚點花園飯店負責包便當、打飯菜，兩人看到菜色相當滿意，說菜色相當豐富，是適合長輩入口的家鄉味。

曾出演過多部戲劇、電影，被馬來西亞媒體封為大馬王嘉爾的江可德，去年爸爸生病因受疫情影響需要隔離，差點見不到病危的父親最後一面；經歷過這事件後，他深刻體會到，珍惜身邊的家人才是最重要的，後來在大馬接拍了微電影《爸爸我想和你說話》，還將片酬捐出做公益。

送餐最後4人還被一位高齡90多歲老爺爺留下來一起吃飯，長期獨居的爺爺見到年輕人來關心他，還把年輕時候的相本翻開來，邊說故事邊回憶陳年往事，相當溫馨。