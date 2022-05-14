富邦悍將14日的比賽因雨延賽，不過仍有人員調動，楊瑞承、高孝儀、陽耀勳下二軍，原本預計拉上一軍的陳真、張進德及莊韋恩先待命，總教練丘昌榮透露，剛剛有與陳真聊了一下，「他說他上來後就不會再下去了，我覺得這很好，很正能量。」

近期又陷入6連敗的富邦原訂今天與中信兄弟交手，但比賽因雨延期，球員也做出3上3下異動，丘總表示，陳真能補強右打戰力，莊韋恩內、外野都能守。

這是陳真今年首度上一軍，今天練球時，丘總也特別找他來聊一下，期待他可以扛下這個位置，「我問他打算在這邊待幾天？他回答：『怎麼會待幾天？當然是要待到最後。』他說他上來就不會再下去了，我覺得這很好，很正能量，能自己講出來很好。」

丘昌榮表示，現在異動不看資深、年輕，上一軍主要還是取決於場上成績，「投手的部分要看投球內容，打擊相對簡單，但還是要看守備位置重疊情況。」他認為，一、二軍投手層級還是有差異，如果在二軍都沒能打好，這樣上一軍要有好表現會更困難。

而富邦本季戰績低迷，目前4勝22敗在5隊中敬陪末座，人員異動也相較於他隊更加頻繁，丘昌榮說：「大家都很努力練球，但要怎麼不把機會讓給別人，或許這是困難的關卡，教練有責任要去引導他們，我也希望能與他們一起度過。」

不過本季富邦滿壘打擊率仍然掛零，目前12打席、11打數無安打，丘昌榮說：「打擊策略一直都有，打擊教練也都有給建議，但上去時的提醒不能達到預期效果，只能再努力。」