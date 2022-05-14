金門今天新增104例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增104例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增104例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增104例確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增104例確診，再創單日新高紀錄。現有員工含約聘雇在內1235人，全島最大規模的企業金酒公司，預計下周採購1萬支快篩劑，提供員工和健康安全的環境。

金門今天新增104例確診，個案累計470例，目前收治中59例，無症狀或輕症57例、中症狀2例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者121人，目前居家隔離340人，解除居家隔離72人，針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增104例，男性66例、女性38例，年齡介於未滿5歲至70多歲。年齡分布：5歲以下5例、6歲12歲8例、13歲至19歲5例、20歲至29歲13例、30歲至39歲18例、40歲至49歲26例、50歲至59歲20例、60歲至69歲7例、70歲至79歲2例。校園部分學生與教職員，國小有7人，國中3人、高中職1人、大學4人。

個案分屬4組家庭群聚案6例、2組工作職場群聚延伸案42例、金酒群聚延伸家庭5組8例、延伸案8組8例，以及40個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用15床，尚有空床25床。

縣府說明，新增確診者在金足跡，包括：5月11日海洋餐廳、伍德宮(11：00)、殯葬管理所(12：20-12：30)、縣府新聞發佈直播(16：00)、肉坊(18：00-20：00)；5月12日城隍廟祈福(10：40-11：30)、迎城隍(13：00-16：00)、大賀藥局(17：30-18：00)。以上場域均已完成清消作業，請鄉親們安心。

另金酒公司目前也累計34人確診，總經理楊駕人說明因應措施，包括12日即啟動相關工作場所、休息室等清潔消毒作業和早餐停止供應至5／20，午晚餐停止供應至5／16。同時有確診人員之單位，該班成員5／13停止上班，已依程序造冊遞送衛生局，並請員工前往警光會館篩檢站篩檢。還有公司員工1235員發給1劑快篩劑備用，在下周一(16日)上班前進行快篩檢測，確認檢測為陰性方能入廠工作，同時下周預計再緊急採購快篩劑1萬劑供員工使用。