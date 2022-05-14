君毅中學國中部畢業生林氏兄妹3人捐助100劑快篩給母校。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學國中部畢業生林氏兄妹3人捐助100劑快篩給母校。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

目前國內疫情嚴峻，快篩一劑難求，畢業自竹南君毅中學的林家3兄妹，拿出歷年來所獲參賽獎金，購置100盒快篩劑，全數捐給母校，以實際行動支持回饋母校。

校長林慶旺表示，林氏三兄妹林軒邑、林禹辰及林語柔都是君毅中學國中部畢業生，3兄妹就讀君毅期間品學兼優、奮發向上，如願考取第一志願新竹高中與新竹女中。三人都是寫作高手，在校期間分別榮獲文狀元創校史紀錄，傳為美談。

其中，二哥林軒邑平日熱心參與公共事務、表現活躍，廣得人緣，深得同儕與師長喜愛，這次特別號召兄妹以具體行動回饋母校令人欣慰與感動。

林軒邑表示，在君毅就學期間，在師長悉心的教導與栽培下奠定良好根基，聽聞母校為快篩劑短缺所苦，希望及時傳遞一份來自校友溫暖的心意協助母校抗疫，讓師長與學弟妹能在安全的校園環境中授課與學習。

林家兄妹三人感念母校當年的栽培，謹記「取之社會，用之社會」教誨以及君毅「勤 、真 、敏 、恆」校訓精神，努力成為更好的自己。