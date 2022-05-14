「美國-東協特別峰會」12日起在華府一連召開兩天。新加坡總理李顯龍13日在特別峰會其中一場會議上發言時說，東南亞的發展史可追溯回海上航線與科技的發展。本區域國家不論大小，發展和生存都與海事息息相關。南海作為全球貿易的主要水上航道，不僅是對主權聲索國，對整個國際社會都很重要。

李顯龍說：「在我們的區域，南海在全球海上貿易和供應鏈網絡中扮演重要角色……確保所有人在南海享有絕對的航行自由，是保護這個全球公域的關鍵。」

據新加坡聯合早報14日報導，李顯龍肯定美國長久以來是區域海事合作的重要一員，在全球多地協助保護海上通道，維護繁忙航道的和平穩定。「美國對保障航行和飛越自由的決心，讓區域得以維持開放穩定的環境，進行商貿和人員交流。」

12日，美國總統拜登在白宮設晚宴招待到訪的8位東協國家領導人，當場宣布一項總值逾1.5億美元的行動倡議，協助東協國家發展清潔能源、推動教育，以及加強海事安全及衛生防疫工作。其中最大的一筆資金6000萬美元，將投入於海事相關項目，包括增派海岸防衛隊人員和器材，協助夥伴國提高海事防衛能力。

美國海岸防衛隊也會派一名代表常駐美國駐東協使團的辦公處，並在東南亞和大洋洲地區部署一艘巡邏快艇，協助培訓事宜和參與任務。美國退役的巡邏快艇也會優先轉移給東南亞國家，協助這些國家提高海岸防衛能力。

聯合早報報導說，隨著疫情消退，新加坡期望與美國合作，重啟實際的海事合作及多邊演習。在防務領域，新加坡支持美國透過「東協加八」國防部長會議的平臺，繼續參與東協事務。

新加坡也期待與美國重啟多邊演習，例如演練《海上意外相遇規則》等有利建立互信的措施，以及合作提高區域的海事運輸能力、共享資訊和針對最佳作業方式交流。此前因為疫情關係，許多國家都暫停聯合軍演。