此次展覽以官田水稻與菱角為背景，將農耕技藝和文化以藝術方式，訴說人與土地的緊密連結。（張毓翎攝）

台南市總爺藝文中心14日起在紅磚工藝館展出《秧仔‧栽仔‧寮仔：曾文溪的一千個名字之農人帶路》展覽，以官田水稻與菱角為背景，將農耕技藝和文化以藝術方式，訴說人與土地的緊密連結，也為10月登場的麻豆大地藝術季暖身。

蓄積3年能量籌備的「2022麻豆大地藝術季」，以曾文溪流域為主體，透過獵人帶路、農人帶路與漁人帶路3種途徑，進行踏查和研究，承接2021年「獵人帶路」展覽，今年的「農人帶路」特展，透過4位農友的生命經驗為核心，輔以動靜態影像、農耕器具的展出呈現，探討農人與環境間共存的關係。

市府文化局補充，這次展覽由「2022麻豆大地藝術季」農人帶路踏查計畫，以及吳克威與蔡郁柔2018年起，在官田踏查的影像紀錄為出發，聚焦從事稻米育苗的胡育旗、同時耕種友善及慣行稻米的陳鴻偉、種植友善菱角田的劉建福及菱角農陳露霞等4位農民。

《秧仔‧栽仔‧寮仔：曾文溪的一千個名字之農人帶路》將展出到7月17日，文化局在紅磚工藝館外面，同時擺設2022月津港燈節藝術燈區作品《菱田裡‧波光間》，與室內的展覽內容互映其趣。

市府文化局長葉澤山表示，農業不只是生產、收益，也包含人與人、人與環境之間的情感，本次展覽透過錄像、攝影及聲音、裝置等，歡迎有興趣的民眾們一同來體驗及了解曾文溪流域與農業的美麗故事。

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