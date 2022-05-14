雲林縣確診新增553例，縣內快篩陽性視訊診療評估診所共27家。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣14日新增本土確診案553例，無症狀占369人，輕症184人，顯示無症狀確診者愈來愈多，呼籲大家務必盡速完成疫苗接種，減少不必要的移動與聚會。另外，全縣約3萬兒童中，至13日已逾4000人施打疫苗，目前均無不良反應通報。

雲林縣新增確診案553例中，以虎尾鎮116名最多，其次為斗六市89名、西螺鎮51名、麥寮鄉29名，均為人口數較多的鄉鎮市。經疫調發現，目前確診個案中有相當高的比例為家戶傳染，其次是因症就醫，請大家確實作好防疫工作，才能減少感染機率。

縣政府表示，截至14日早上10點止，縣內接觸者居家隔離尚在追蹤中有642人，確診者居家照護在管中有3153人，6大責任醫院醫療關懷諮詢共服務2萬2036人次。提醒居家照護民眾，期間若有身體不適，可先行聯繫照護團隊，評估是否可以先行進行視訊診療處理。

縣府說，中央流行疫情指揮中心13日宣布，為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療民眾評估確認快篩陽性結果管道，自14日起，開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡，以及快篩檢測卡匣或檢測片，至診所或負責居家照護的責任院所請醫師確認。

縣政府指出，縣內快篩陽性視訊診療評估診所共27家，詳細請登入雲林縣衛生局網站「新冠肺炎專區－防疫訊息」查詢。