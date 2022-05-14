台灣本土疫情大爆發，衛福部長陳時中卻以「台灣如何成功地控制新冠疫情」為題投書外媒，呼籲應讓台灣參加22日召開的世界衛生大會（WHA）。藥師林士峰直言「不看日期，我還以為這新聞是去年的」，他更指出，現在快篩、兒童疫苗和抗病毒藥物的準備都不足還要喊清零，「哪來的自信可以視為成功啊？」

世界衛生大會即將於本月22日至28日在瑞士日內瓦召開，對於多年來遭拒之門外，陳時中昨投書美媒《華盛頓觀察家報》，以「台灣如何成功地控制新冠疫情（How Taiwan successfully contained COVID）」為題，細數台灣防疫成就，他呼籲WHO應落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景，讓台灣參加WHA。

對此，林士峰在臉書上表示，「不看日期，我還以為這新聞是去年的....」。他質疑，「快篩、兒童疫苗、抗病毒藥品都還準備不周，就直接重症求清零....哪來的自信可以視為成功啊？」

網友們也留言回應，「應該是年初就把劇本寫好，只是一個決定就變成現在的狀況，只能厚著臉皮拿出來」、「有寫網軍是最重要的嗎？」、「中央喊口號畫大餅，基層忙到累翻，民眾求助無門」、「其實很佩服他們的勇氣」、「不知道又花多少宣傳費，呵呵」。