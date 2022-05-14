蘇貞昌稱台灣快篩供需已穩定 柯文哲：問老百姓才知道

本土疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌今表示，快篩劑無論是實名制還是超商販售，需求都已漸漸趨緩，可看出供需已穩定。對此，台北市長柯文哲認為，他沒有實際去買所以不知道，要問老百姓才知道，總之這是數字管理，看看每天放多少快篩劑進台灣醫療市場就知道了。

蘇貞昌今稱，中央政府對疫情防範盡心盡力，快篩劑部分，包括實名制跟超商販賣的需求都已漸漸趨緩，實名制排隊也減少，監看八大通路與超商販賣的數據後，發現第4天剩20幾萬劑，昨天剩30幾萬劑，可看出供需已穩定下來。

對此，柯文哲下午前往聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診視察，他認為，快篩劑夠不夠，數據都在政府手中，只要看現在到底進口多少、每天放多少數量進台灣市場，自己算算看就知道，夠不夠都能曉得，有時候地方政府不會知道。

柯文哲說，據他所知，這段時間中央緊急從韓國採購上千萬劑，他認為快篩的需求量前期會缺，過段時間會好一點，但自己也沒有實際購買所以不知道，要問老百姓才知道。他說，很多東西就是數字管理，去算每天釋放多少快篩劑到台灣的醫療市場就知道了。