共享汽機車領導品牌iRent轉行遊戲業？推出首款養成遊戲「春暖花開心樹」，即日起至6月30日前，每日登入iRent春暖花開心樹活動網頁，即可獲得登入禮「機車時數6分鐘」，等同騎乘iRent機車日日享免起步價優惠；若成功推薦1位新用戶更可獲得最高「汽車時數90分鐘」好康優惠，讓「好友推薦」變成為饒富趣味的遊玩體驗。

消費者在活動期間將遊戲分享至臉書，便可讓自己的「小芽苗」順利破土；分享專屬「iR碼」給朋友輸入於iRent APP，則可讓「開心樹」開出花朵；而當朋友審核通過成為iRent會員後，即可讓「開心樹」隨機長出果實（共4種），分別代表30至90分鐘不等的汽機車時數。

iRent透過簡單卻具有成就感的養成遊戲，iRent號召民眾在春意盎然的五月天，邀集親朋好友一同加入iRent「開花結果拿時數」。iRent春暖花開心樹活動網頁：https://irent-tree.irentcar.com.tw/。