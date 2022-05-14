RB萊比錫戰在歐霸盃4強被格拉斯哥流浪淘汰（圖片來源︰達志影像）

德甲最後一周球賽，拜仁慕尼黑贏得聯賽冠軍，菲爾德肯定降級，聯賽前3位置也確定。事實上，德甲大局已定後，就出現拜仁慕尼黑接連失分、又或多特蒙德不論勝負，進球都是2.5球以上。加上不少球隊既不愁降級，又無力爭奪歐洲賽事資格，所以球隊戰意是本周重要考慮因素。

【足球-德甲】[RB萊比錫 @比勒菲爾德][05/14(六) 21:30] [編號 566]

RB萊比錫聯賽33戰57分排第4，即使本場擊敗對手比勒菲爾德，也肯定無法追上已有61分、第3位的勒沃庫森。但由於RB萊比錫也只是領先第5位的弗萊堡2分，而弗萊堡本周正是對上勒沃庫森，為免到最後一周聯賽才失掉下季歐洲冠軍聯賽席位，RB萊比錫本場定以擊敗比勒菲爾德為目標，以便第4名完成今季德甲。

RB萊比錫要到最後一周，仍然要為歐冠的最後一席奮戰很大原因是早前要角逐歐霸盃。RB萊比錫戰在歐霸盃4強被格拉斯哥流浪淘汰，球隊某程度是放棄了德甲比賽。但歐霸盃出局後，RB萊比錫即擊敗了奧格斯堡，只要本場擊敗比勒菲爾德，就可取得歐洲冠軍聯賽資格。難怪RB萊比錫上下信心滿滿，包括進了20球、盛傳會季後離隊的法國中場 克里斯多福·恩昆庫 Christopher Nkunku ，都揚言可在本場擊敗比勒菲爾德。

相反比勒菲爾德則處於水深火熱，球隊33戰有27分，離16位斯圖加特有3分距離，而比勒菲爾德的球差是-26，斯圖加特則是-19。換言之，比勒菲爾德除了要擊敗RB萊比錫全取3分外，還要大勝，而斯圖加特也要大敗給仍有機會取得歐洲賽資格的科隆。換言之，比勒菲爾德所謂仍有機會成功護級，其實只是數字上的機會。本場首選RB萊比錫不讓分/勝，如果進取一點，甚至可選讓分/RB萊比錫勝。

推薦︰ <足球>566 RB萊比錫 @ 比勒菲爾德 讓分 (RB萊比錫 (-1))；總進球數 (4 球(或以上))

柏林聯前鋒 阿禾尼伊 本賽季攻進了13球（圖片來源︰達志影像）

柏林聯力爭參加歐霸盃資格，主場對中下游球隊波鴻自然全力爭勝，本場首選不讓分/柏林聯勝。

【足球-德甲】[波鴻@柏林聯][05/14(六)21:30] [編號 572]

德國球隊在下賽季歐霸盃有2個席位，原本是德國盃冠軍和聯賽第5位。但由於德國盃是由第4位的RB萊比錫和第5位的弗萊堡角逐，故此目前排第6位的柏林聯只要能保住第6位，就可參加下季的歐霸盃。

不過柏林聯要保住第6位，本場擊敗波鴻才可。因為柏林聯33戰有54分，領先第7位、有52分的科隆只有2分。加上兩隊球差分別是+5和+4。換言之，如果柏林聯敗或和波鴻，而科隆又擊敗護級的斯圖加特2球或以上，科隆是可以取代柏林聯升上第6位。

柏林聯是一支攻弱守強的球隊，球隊只進47球，是德甲前8名球隊進球最少的一隊。球隊同時只失42球，是德甲失球第2少的一隊。球隊首席射手是前鋒 阿禾尼伊 Taiwo Awoniyi ，但也不過是進了13球。

波鴻33戰有42分排11位，正正是既不愁降級，又沒有機會參加歐洲賽事資格的球隊。不過球隊沒有因此放鬆，反而取得聯賽2連勝。只是柏林聯要勝出才可保證歐霸盃參賽資格，戰意肯定比波鴻好，本場首選不讓分/柏林聯勝。

推薦︰ <足球>572 波鴻@柏林聯 讓分 (柏林聯 (-1))；大小[主隊] (柏林聯 大 2.5)