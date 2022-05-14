極具海味的鹽工便當主打精緻和健康的菜色，許多客人一吃成主顧。（張毓翎攝）

馬沙溝觀光休閒協會期待藉由火燒蝦肉粽及水餃的推出，帶動新一波宅配商機。（張毓翎攝）

台南將軍漁港直銷中心3樓的「海中央小舖」，由馬沙溝觀光休閒協會進駐經營，並申請勞動部多元就業開發方案，聘用本地人，為遊客提供烤蚵、導覽等遊程，近來疫情延燒，衝擊來客數，不過他們腦筋動得快，結合在地特產，推出外帶的「鹽工便當」及火燒蝦肉粽、水餃，期許在疫情困境下，闖出一條生路。

將軍漁港是台南沿海知名的觀光漁港，也是將軍吼音樂節的場地，每年吸引許多人造訪，民眾除了在魚貨拍賣場可以買到現撈海鮮，也能到對面3層樓的直銷中心採買、用餐，但疫情波及下，造成當地觀光旅遊、餐飲生意急凍。

海中央小舖專案經理林秀馨表示，將軍漁港直銷中心觀光人潮也不如以往，尤其平日更是冷清，與其一直坐著乾等遊客上門，不如改變方式來提升業績，為了在疫情下突破重圍，他們發展極具海味的鹽工便當，供民眾外帶，以及製作冷凍熟食品，期能開拓網購市場。

林秀馨說，以鹽工便當為例，以虱目魚、烏魚子或白蝦作主菜，搭配將軍牛蒡、胡蘿蔔或蘆筍，主打精緻和健康的菜色設計，即使1份便當價格比過去80元，高出約1倍，但銷量不減反增，不少遊客特別外帶回去吃，鄰近的公部門也一吃成主顧，經常來電訂購。

林秀馨提到，海中央小舖包含她，現有8位員工，大多年紀45歲以上、65歲以下，有的媽媽廚藝很好，包水餃功夫更是了得，之前推出的火燒蝦水餃一開賣，即賣出4500顆，隨著端午節到來，員工手工製作火燒蝦肉粽，希望帶動另一波宅配熱潮。