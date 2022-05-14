全台新冠疫情持續延燒，隨著確診人數不斷攀升，快篩試劑用量嚴重吃緊，坊間尋找可用快篩已成全民運動，為此，屏東縣議員黃明賢在屏東市啟動「愛心快篩接力站」平台，並拋磚引玉率先提供40份「待用快篩試劑」，給急需民眾借用，且期待更多人能一同加入響應。

黃明賢表示，近期不少屏東在地民眾向他反映，苦於排隊購買實名制快篩試劑，常常下午2點至4點開賣的藥局，需要中午甚至上午就得前往排隊，至於非實名制快篩價格偏高，對於弱勢家庭且因工作需求要頻繁快篩民眾來說，又是一筆額外且龐大負擔。

屏東市民代表傅建雄某日下午到市區各藥局巡查，果然看到大排長龍景象，正巧看到一處人潮不多且隊伍持續有在前進的店家，便迅速把機車停好，加入排隊行列，但待他排到店內、吹到冷氣那一刻，藥師才告知今日數量已完售，讓他空手而回。

黃明賢說，近日常有民眾透過臉書私訊或親至服務處，詢問快篩購買管道，「但買不到就是買不到」，只能透過臉書大神，從臉友家中尚用不到的快篩緊急調度支援，這也讓他突發奇想，何不乾脆啟動調度站？讓有急用民眾緊急借用。

黃說，若是免費索取，數量再多也不夠發，所以透過調度借用方式，等民眾有空排隊購買後再拿來還，讓下個有需要的人能順利取用；他也強調，目前服務處會持續扮演「愛心快篩接力站」角色，將大眾愛心持續傳遞，也期待更多民眾加入提供待用快篩行列，一起發揮互助精神、共度疫情難關。