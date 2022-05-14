靠著寫作上台大，雲林縣四湖鄉文生高中吳瓊文（中）用文字鋪出自己的路。（文生高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉文生高中高三學生吳瓊文熱愛寫作，雖然父母親都是國小畢業，家境不佳為低收入戶，缺乏相關資源，但她透過不斷閱讀、定期寫作請老師批改指導，最近獲選「全球華文學生文學獎」散文組第3名，是雲林唯一獲獎者，並藉由希望入學申請上台大中文系，用文字鋪出自己未來的路。

吳瓊文父親因罹癌身體不佳，勉強務農維持家計，在她國二時去世，母親為越南籍，在工廠打零工，經濟情況不佳，國小時家裡沒有申辦網路，她也沒有手機，直到高二才買了第1支手機，也因為如此，閱讀與繪畫是她小時候最大的樂趣，並成為她日後喜愛寫作的契機。

吳瓊文表示，國中時她開始練習寫作，參加各種作文比賽，從中得到很大的成就感，高中開始每星期寫1篇文章，請學校老師幫忙修改，學測前更是每天都寫文章，密集地加強自己的語文能力，同時藉由參加校內外的作文比賽，了解他人的優點與自己須要加強的地方。

吳瓊文日前參加「全球華文學生文學獎」，獲得散文組第3名，其作品〈不願只伸出1隻手〉，以自己所住的三合院因故而拆除左護龍，引伸不能改變現實的無奈，她最後寫道「我們不能改變已成定局的事態，若你們不願只伸出1隻手，在人間還有遺憾，那另1隻手，我伸」。

吳瓊文指出，閱讀是寫作最大的助力，大量閱讀可以啟發心智，她在閱讀後會進行自我辯思，讓自己的心靈與書中內容對話，進而消化吸收，成為寫作的養分。未來她最想要在家鄉推廣文字教育，讓更多人了解文字的力量，「因為成長過程中受助於太多人，只能藉此回報」。