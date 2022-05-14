工務局養工處清除路樹。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

梅雨季來襲，高雄多處均有大雨警報，前鎮區一所國中內疑似因大雨造成根部鬆動倒塌，波及停靠路邊三輛汽車，其中一輛BMW百萬車主聞訊前來見遭砸毀的新車直呼「昏倒！」，令警員哭笑不得，提醒雨天盡量別將車子停放在有樹的旁邊。

今日13時，前鎮瑞隆派出所接獲通報，稱瑞興街路樹倒塌，警方立即趕赴現場進行管制並疏導交通，經了解是瑞豐國中校園內榕樹因近日大雨，造成根部鬆動而倒塌，所幸僅波及路邊停車車輛，無人受傷。

現場警方通報市府工務局養工處、校方人員到場一同協助清除路樹，並於13時50分排除完畢，交通恢復正常。

遭砸毀的車輛除了BMW外，還有國產轎車和貨車，車主們得知自己愛車遭砸毀，都在擔心後續損壞賠償的問題，其中BMW車主反應較大，稱才剛牽車2天，竟遭到路樹砸毀，直呼「昏倒！」。警員藉機提醒車主雨天盡量別將車子停放在有樹的旁邊，以免遭到相同意外。