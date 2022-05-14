陳時中「這樣」否定快篩陽即確診 柯文哲再喊「知道」：公衛統計學都念過

台北市長柯文哲日前多次呼籲，快篩陽應取代PCR陽的臨床應用，給有症狀者先服用抗病毒藥物，但衛福部長陳時中並未搭理，僅說會研議綠色通道，讓確診者在3天內取得藥物。柯文哲今表示，自己並非主張「快篩陽就給藥」，必須符合有症狀、適應症等因素才能給。他強調，危急時刻自己都是為了台灣好，要求批評者別搞認知作戰，不要一堆網軍、名嘴在那邊胡說八道。

柯文哲下午前往聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診視察，對於快篩陽是否投藥的議題，他表示自己要很誠懇地講，「在這種危機時刻，我們是為了台灣好」，他看媒體都寫「快篩陽就給藥」，但自己不是這樣講，而是有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌，以及注意藥物交互作用後才給藥。

柯文哲接著說，平常確診個案少、PCR很快出來就沒問題，但現在患者多，他絕對不會相信今天的確診人數比昨天少，明顯違反科學知識，問題出在PCR量能卡住，如果一直堅持PCR才能用藥，不用快篩陽來取代，若患者因延遲用藥造成住院，後果會更嚴重。

柯文哲直言，但不要因為這樣，就搞的一大堆人出來講說「柯文哲主張快篩陽就給藥」，他不是這個意思，他是強調快篩陽取代PCR陽在臨床架構的部分，「不要每天在搞認知作戰，我最痛恨就這樣。」

柯文哲強調，自己不是無的放矢，一開始因雙北疫情比較嚴重，基於臨床上實際需要，才會說快篩陽要先取代PCR陽，但這是針對醫療架構，他不會害台灣，所以不要搞一大堆網軍、名嘴在那邊胡說八道，醫界都知道他在講什麼。

柯文哲表示，若能給高風險群用藥，住院率會下降到80％至90％，能減少醫療量能被擠壓，目前台北市專責病床還有600多個空床，北市也沒有要求要擴床或提高防疫等級，但會隨時監看數字，但北台灣地區從現在開始，確診數會開始不準，因為已經超過PCR量能。