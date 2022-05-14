北韓官媒昨日（13）證實新增21例死亡病例，同時超過17萬人出現發燒症狀，全國死亡人數累積來到27人。領導人金正恩稍早在會議上形容國家正面臨「空前的災難」，呼籲政府、民間團結起來，齊心抗疫。就有韓國媒體公佈一系列金正恩與上萬名百姓合影且沒戴口罩的畫面，懷疑導火線很大一部分是4月中多場慶典活動所埋下的。

北코로나 대란, 김정은 탓?… 수만명 불러 기념사진 57번 찍었다



- "김정은이 열병식 노고를 치하한다면서 수만 명을 불러 모아 57차례나 기념사진을 촬영한 것으로 나타났다"



2022.05.13 조선일보https://t.co/uhKnNs8Cdx#북한코로나19확산#김정은탓 pic.twitter.com/48ya3SvlKQ — Archive (@agitww) May 14, 2022

據《韓聯社》14日報導指出，截至昨天為止，國內已累積超過52萬人出現短時間內發燒的症狀，有27人不幸病逝，目前尚有28萬人還在接受治療。領導人金正恩並未說明這波爆炸式蔓延的關鍵原因，坦承現階段國家正面臨建國以來「最嚴重災難」。他也進一步表示，有信心能夠在最短時間阻止疫情擴大，將效法中國大陸等其他國家的防疫成果，間接肯定了封鎖政策。

針對沒有著墨的疫情「導火線」，韓媒《朝鮮日報》(The Chosun Ilbo)報導，上月（3）光是一週以來，金正恩參與大大小小慶典活動，照片中顯示上萬人齊聚一堂共襄盛舉，每個人都沒有戴上口罩，盛況場面彷彿未曾發生新冠大流行病。25日，金正恩先是出席於首都平壤舉行的建軍90週年閱兵式，隔了2天，又現身平壤美林機場，之後又陸續參加其他小型閱兵，與在場官員、學生、軍警人員合影留念。官媒釋出的影像，一週內金正恩與各界人士合照就多達57組。

此外，據Daily NK昨日報導，一名消息人士透露，5月1日的閱兵活動中有一名大學生確診，當時還與金正恩一起合照，當局目前正展開調查以追究後續責任。