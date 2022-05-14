花蓮縣地政處長吳泰焜在國產署花蓮辦事處主任期間，因疏於監督，使林姓男子續租國有土地時，無權擴占毗鄰大面積的國有土地，被懲戒法院判決休職1年6月。吳泰焜今仍忿忿不平，他說，相較前檢察官翹班帶女到摩鐵還浮報加班費，懲戒法院僅判罰俸4個月，兩者天差地別的懲處，對奉公守法的他不公平，已提上訴，力爭二審還他公道。

吳泰焜說，全案緣於監察委員蔡崇義於107年10月間調查花蓮縣東湖農場範圍內，部分國有土地遭林姓男子承租687平方公尺作掩飾，擴大占用逾6萬平方公尺國有土地。監委認為他未提醒同仁不應依照規定辦理換約，導致擴占，是「固守法令不知變通」，要求懲處相關失職人員，國産署原本只記申誡，監察院認為太輕，改為記過兩次，還要求移送懲戒。

他表示，該土地早在民國100年間就由國產署北區分署與承租人訂約，其餘未出租部分，北區分署在106年9月接獲檢舉遭人占用，他立刻派員勘查確認占用事實，隔年1月就送花蓮縣調站偵辦，遏阻占用人停止營業，也就是說，監委調查前已作適法處理，何來說他提前換約續租導致占用？邏輯根本不通，內容矛盾、倒果為因。

吳泰焜強調，基地出租是分層負責，由承辦人、股長核定，不須主任批核，卻要他負所有責任，還被懲戒法院一審判決休職1年6月。他喊冤，更何況他已積極處理，卻被以「固守法令不知變通」遭到重懲，讓他難以接受，質疑按規矩做事被說不知變通，這難道不是「制度殺人？」。

縣府同仁也為他抱不平，吳泰焜被監察委員以「固守法令不知變通」，尚屬首見，與上月底懲戒法院輕判翹班帶女上摩鐵還浮報加班費的檢察官罰俸4個月相較，對於固守法令的公務員極其諷刺。希望二審還吳泰焜清白。

按公務員懲戒法第9條規定，其中，有關休職，指休其現職，停發俸（薪）給，並不得申請退休、退伍或在其他機關任職。簡單說就是休職期間無薪水形同失業要回家吃老本；又縱使休職期滿，自復職之日起，二年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務，對公務員可謂非常嚴厲的處分。