義大利精品品牌Gucci（古馳）與運動品牌Adidas近日推出聯名系列商品，其中一款在中國大陸官網售價1.1萬元人民幣（約台幣4.8萬元）的雨傘，引發外界關注，原因是在商品介紹中特別註明「不防水」。對此，古馳官方客服回應，該聯名傘「具有收藏價值」，也適合打造時尚造型，不建議當做日常晴雨傘使用。

新浪網報導，據品牌官網訊息顯示，這把要價不菲的傘長63厘米，有8根傘股，木軸直徑為14至16厘米，傘面印滿Gucci和Adidas的LOGO，傘把更是大大的G字，紅藍配色符合Gucci一貫風格，採用紅棉麻混紡面料。最吸睛的是，雖是一把雨傘，但商品的描述中註明「不防水」三個字。

近5萬台幣的「不防水」雨傘曝光，立馬引發網友熱議，「貧窮限制了我的想像」、「我也沒有資格被收智商稅呀！」、「雨傘不防水為什麼要叫雨傘」；但也有人認為，「買不買那是你自己的事」、「奢侈品本來就不能用性價比去衡量」、「這是貴婦小陽傘！」、「這麼貴的傘，怎麼能用來擋雨」。

古馳官方客服表示，這款傘有兩大品牌的標誌，靈感來自創作總監的美好回憶，具有收藏價值，也很適合打造時尚造型，可以讓您在都市或度假的造型中脫穎而出，不建議您當做日常晴雨傘使用。