本土疫情急遽升溫，許多企業落實防疫措施到位，保障自家員工身心健康。但有公司竟藉獎金，作為讓員工積極防疫的動力，若沒確診就加發一個月的年終獎金，且如果老闆自己確診，就捐出一個月月薪贊助尾牙抽獎；捨得用錢犒賞員工辛勤防疫的老闆，羨煞不少網友，但有人警告，這樣可能會造成反效果，導致員工為獎金謊報快篩結果，進而讓疫情蔓延辦公室。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，最近他和朋友討論疫情的事，關心對方是否有員工不幸確診，不過得來回應，「沒有，今天快篩沒有」、「明天還要快篩」，讓他對朋友公司防疫措施讚嘆不已，且後續更是驚人。

從原PO貼出的對話可見，這名疑似老闆的朋友接著解釋，「有獎金當然不敢大意，到11月前沒中獎（確診）的，年終多一個月」；原PO聽了驚呼，「哪有這麼好的，通常都是叫確診員工不要通報，繼續上班」。

有公司突發奇想，員工11月底前沒確診就多發一個月年終獎金。（圖／翻攝爆廢公社）

這名朋友還加碼透露，「我如果確診，要捐一個月薪水作為尾牙抽獎」，讓原PO驚嘆，「這公司不錯耶，用獎勵促使員工積極防疫，目前為止成效很好」。

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，「跪求認識老闆」、「這方法超讚」、「好聰明的想法喔」、「這公司很厲害喔！哪個天才想出來的」、「真是好提議」、「好老闆都是別人的」、「好老闆」、「這老闆根本保育類啊」。

但有人提醒，此舉可能會讓員工謊報快篩結果，反而讓疫情蔓延，「快篩照可以造假啊，除非現場篩給老闆看」、「最後會不會就有員工隱瞞染疫」、「結果是員工確診了也不敢說，照常上班」、「結果有人中了隱瞞，不敢第一時間講，然後繼續上班結果染一整串」、「這不是好方法」。