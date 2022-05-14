斥資1.94億元整建2年的台南歸仁文化中心，14日熱鬧重新開幕。市長黃偉哲除期許該中心具備的優質藝文展演環境，能成為南關線重要的文化勝地外，也期盼在台南市民族管絃樂團的推動下，該中心成為重要的國樂發展基地。

文化局指出，歸仁文化中心整建工程從2020年5月開工，2022年4月竣工，整建後擁有明亮開闊的大廳、專業的視聽設備、大幅調整的場館動線及全面翻新的座席，營造出優質的觀賞環境。

此外，此次整建還擴建中小型排練室及後舞台準備室，希望讓駐館的民族管絃樂團及日後大型表演團隊，能夠享有舒適的活動空間；原有的2間畫廊更遷移到一樓，讓民眾得以親近展覽作品。

針對該中心日前發生演藝廳、新建大廳及雨遮漏水等問題，文化局長葉澤山也說，係因部分建築接合介面不夠確實所致，該局責成廠商完成巡檢改善後，歷經近日的陣雨考驗，已無漏水問題。

歸仁文化中心為迎接重新開幕，還舉辦一系列活動，將一路熱鬧到7月。其中，視覺藝術方面，5月15日及22日開展的2檔展覽，分別是：「歸仁三傑」陳錦芳、林智信、林榮德的《紅瓦厝傳奇歸鄉展》，以及攝影藝術家邱國峻策展的《神遊─重生之境》；表演藝術則推出：嚎哮排演《兇兇的宅男：終菊之戰》、文學音樂劇《第一街》復刻版、台南市交響樂團《想厝的心情》流行金曲交響夜、薪傳歌仔戲《賀開台－宋宮秘史》、台南市民族管絃樂團《未成曲調先有情》國樂正夯系列音樂會及巧虎親子劇等。