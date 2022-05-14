軍事新聞網站「Breaking Defense」12日報導，美國海軍軍令部長在國會聽證會中，罕見地公開批評潛艦建造商「表現不佳、成本過高且時程延誤」，導致該軍種難以解決嚴重的維護「塞船」問題，甚至發生核子攻擊潛艦被迫在港邊當了6年的「碼頭女王」，才得以接受定期大修的悲劇。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將11日在國會聽證會中表示，國有造船廠不足以處理所有潛艦維護作業，因此需要與通用動力電船（GDEB）和亨廷頓英格爾斯工業（HII）合作，但這2間公司「表現不佳、成本過高且時程延誤」，強調應在其無法達成合約要求時給予懲罰。

「Breaking Defense」指出，在公開場合中，吉爾戴等五角大廈高層大多與國防工業界保持良好關係，很少進行直接批評。HII紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）發言人卡利優（Todd Corillo）稍後表示，由於當地潛艦維護業務曾中斷10年，故在重啟時一度面臨挑戰，但正努力追上現有需求。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）、《國防新聞》（Defense News）報導，美國海軍「波伊斯號」核子攻擊潛艦（SSN 764）2015年結束巡弋任務，原定2016年進塢接受定期維護，結果不斷被核子彈道飛彈潛艦、航空母艦等高優先等級船艦「插隊」，只能持續停在港邊等待；美軍稍後安排由HII於2019年接手該艦維護作業，但紐波特紐斯造船廠的準備工作卻出現延宕，直到2021年「波伊斯號」才終於進塢大修，預計2023年重返第一線。