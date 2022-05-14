你買過即期品嗎？超商都會在有效期限6小時內的商品上，貼上65折的標誌，除了加快銷售速度外，也是想省錢的人的福音。近日，一名網友在大學生論壇「Dcard」發文詢問，「買打折品真的很丟臉嗎？」，她表示自己是出社會屆滿2年的新鮮人，以前生活費和房租都由父母負責，沒什麼省錢的概念，自力更生後才察覺賺錢不易，因此養成了會買超商即期品、超市折價品的習慣，沒想到竟被室友酸，「又要去撿便宜喔？」，讓她十分受傷。

（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，自己平常沒事的話會固定在5點和8點去樓下的超商踩點，看有沒有即期品可以買，她認為吃起來沒有不新鮮，甚至挺好吃的。除了超商外，也會去超市買打折品，或早上到菜市場買東西比較便宜，儘管如此，原PO還是會顧及營養搭配，也沒覺得這樣有什麼不好，但她的室友卻對此種行徑頗有微詞，常常會酸說，「又要去撿便宜喔？」，某日原PO跟她一起去超商買東西，室友卻不願意和她一起結帳，覺得買即期品很丟臉，感覺什麼都吃不起，原PO因此發文詢問大家對於吃即期品的想法。

（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，立刻引發不少網友討論，多數都認為這樣沒什麼不好，「打折的很讚啊，覺得這種事完全不丟臉欸，你室友也太無聊」、「買沒打折的才是盤子吧？沒苦過的人不會懂啦，我大學同學還說過『沒錢去領不就有了』這種話」。甚至還有人笑稱這些超商即期品是「乞丐超人」，救了他們一命，令人啼笑皆非，網上還盛傳一張「超人變身食刻表」，上面詳細寫著各家超商即期品放出時間。