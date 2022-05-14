本土疫情嚴峻，近來各所大專校院都希望採遠距教學到學期末，教育部昨(13)日召開防疫長會議，宣布放寬各校線上教學到本學期結束，但台灣科技大學卻在11日便在教務處網頁公告遠距授課到期末，不僅被質疑偷跑，該校主秘呂政修上午回應媒體時，強調相關規定自本日起跑，更引起說謊的疑慮，他則回應「不會是搗蛋者」，凡事都有和教育部溝通過。

近來大專校院學子確診人數爆增，教育部昨日下午再度召開防疫長會議，宣布符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，各校可採全面遠距到學期末。

教育部作出決議後，台灣師範大學率先公布遠距到期末，成為全國第一所宣布線上教學的大學，台大則在今日上午也對外正式宣布，全校遠距教學到學期結束。

媒體同時也詢問台科大的作法，呂政修在今日中午受訪時提到，台科大外籍學生比較多，不可能要確診外籍生返國，一定要住在學校宿舍，但住宿生若有人染疫，就是要有居隔空間來維持防疫規範，但校園防疫量能不足，住宿空間不足以支應所有學生，因此決定全校遠距教學到6月19日學期末。

不過，後來經查台科大網頁，發現台科大教務處在11日便公告遠距授課到期末，時間不僅領先各大專校院，還比教育部召開防疫長會議更早了兩天，不僅引起校方是否濫用權力偷跑的嫌疑，呂政修中午接受採訪時的回答，也與學校公告的時間不同，被質疑說謊。

對此，呂政修回應，「沒有說謊」，遠距教學的公告，學校有跟教育部溝通後才對外宣布。

至於台科大公告遠距教學時間，領先教育部防疫長會議兩天，也比其他學校早，引起是否濫用特權取得教育部核可的質疑？呂政修則說，「我們不會是搗蛋者」，凡事都有取得教育部同意，才能對外公告。

針對台科大率先公布遠距到期末，是否取得教育部許可？或又是否違反相關規定？教育部回應，依照5月6日函示，如因學生確診或居隔人數於短期內急遽增加，以致宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，則學校得針對全校實體課程進行授課方式調整，並通報本部。台科大有依5月6日函規定報部。