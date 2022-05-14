據北韓官媒朝中社14日報導，北韓前一天新增「發燒」病例17.44萬例，新增死亡病例21例。北韓領導人金正恩形容這次疫情為建國以來的「最大災難」，同時要求積極學習中國的防疫經驗。這被解讀為北韓將實施類似中國的嚴格封控措施。

北韓國家緊急防疫司令部在金正恩主持的執政黨勞動黨政治局會議上，彙報了最新疫情數據。自4月底至5月13日，北韓累計發熱病例52.444萬例，累計死亡病例27例。發熱病例中24.363萬例痊癒，還有28.081萬例正在接受治療。報告並未說明新的死亡病例是否由新冠病毒造成。朝中社13日曾報導，已證實一人死於新冠病毒Omicron變異毒株。

據韓聯社引述報導，金正恩在政治局會議上表示，北韓境內的惡性傳染病傳播可謂是「建國以來的最大災難」，但若保持強有力的組織能力和控制能力，定能克服危機。這可被解讀為北韓有意憑藉自身力量抗擊疫情，而非借助外部力量。據此，北韓可能不會立刻接受南韓總統尹錫悅提出的抗疫合作提議。尹錫悅此前表示，有意為北韓居民援助新冠疫苗等抗疫醫療物資。

金正恩說，目前疫情蔓延勢頭並非無法控制，屬於在封鎖地區和相關單位內的蔓延，應有信心在最短時間內克服惡性傳染病。他並斥責說，目前所面臨的衛生危機源於黨組織的無能無為和不負責任，黨組織應該深入群眾。

金正恩還提出，研究其他已開發國家的防疫政策和成果及經驗非常重要，並要求積極學習中國黨和人民的豐富防疫經驗。這可被解讀為，北韓將實施類似中國的高強度封鎖政策。

美國國務院發言人13日則表示，若新冠疫苗全球取得機制（COVAX）決定向朝援助美國捐贈的輝瑞新冠疫苗，美方將予以支援。此番話顯示，美方具體重申雖無對朝提供疫苗計畫，但支援國際社會人道援助的既有立場。