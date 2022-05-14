台中西瓜栽種品種以新蘭小玉西瓜為主，邁入第一期盛產季，今年天候適合、品質相當優良。（陳淑芬攝）

2022.05.14台中市▲中市優質西瓜評鑑14日在龍井區農會舉行，今年台中西瓜肉質細緻、清甜美味，品質相當優良。（陳淑芬攝）

夏季盛產的台中市西瓜又來了！中市府農業局長蔡精強14日在西瓜評鑑會表示，台中西瓜1年2期作，盛產季各為5至6月、8至9月，年產量共達7175噸，種植河床沙地，土壤、水質佳，今年天候適宜，甜度可逾13度、口感細緻、香甜多汁，是盛夏最佳果品，最近梅雨季來臨，第1期農收未受太大影響。

中市今年優質西瓜評鑑在龍井區農會共同運集貨場舉行，邀請台中區農業改良場、農友種苗公司等專家擔任評審，根據果重、糖度、外觀、肉色及風味口感等項目評鑑，有62組農友參賽。

蔡精強說，台中西瓜產地主要在海線地區，第一期產季在南部之後，更為接近炎夏，相當受歡迎。以龍井及大肚區最多，栽種品種以新蘭小玉西瓜為主，種植面積317公頃，年產量高達7175噸，種植在大肚溪、大甲溪及大安溪河床砂地，水質優良、土壤富含有機質，加上今年日夜溫差大、天氣及雨量適合，西瓜甜度達到10度至13度以上。

龍井區農會總幹事林裕議表示，新蘭小玉西瓜的肉質細膩、清爽，尺寸適合現代小家庭食用。今年中市西瓜評鑑以安全食品為主軸，要有藥檢通過才可送審參賽，希望嚴格把關，讓消費者吃到無農藥殘留的台中優質水果。

台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，雖然今年在西瓜授階段寒流來襲，但今年台中西瓜在糖度、外觀及風味等整體品質都有不錯的表現。

會場並展示西瓜農產加工及文創商品，龍井農會表示，其中「小玉西瓜氣泡蜂蜜酒」是台灣獨創將西瓜入酒的飲品，風味獨特消暑解渴。