（2010更新）

「英國廣播公司」（BBC）14日報導，由於通膨導致國內小麥價格飆升，且出現對未來收成量的擔憂，印度突然禁止所有小麥出口，聲稱要先保證本國的糧食安全。BBC指出，此事可能對世界其他地區帶來重大問題。

由於烏克蘭和俄羅斯2個主要出口國發生戰爭，全球正面臨糧食安全問題。印度總理莫迪（Narendra Modi）先前曾表示，印度有足夠的食物，能滿足本國14億人口的需求，若世界貿易組織（WTO）允許，該國已準備好「自明天起為世界提供庫存糧食」。印度智庫農業經濟學家古拉蒂（Ashok Gulati）當時還指出，該國今年有能力額外出口超過2倍的小麥。

（18:30更新）

"Victory for Ukraine will absolutely come".



Ukraine's head of military intelligence, Maj Gen Kyrylo Budanov, tells Sky's @DominicWaghorn that his country will win the war over Russia by the end of the year.



Read more here from our exclusive interview 👉 https://t.co/47C3Ljxb1u pic.twitter.com/PmdG8OJczg — Sky News (@SkyNews) May 13, 2022

烏克蘭軍事情報機關、國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（圖/截自@michaeldweiss推特）

每日郵報 (Daily Mail)14日報導，烏克蘭軍事情報機關、國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）對目前戰事感到樂觀，由於普丁的病情急轉直下，過去幾週的詭異行為似乎逐漸證明癌症的傳言。布達諾夫表示，「內部密謀推翻普丁的行動已經展開，預計今年8月底會是這場俄烏戰爭的轉捩點。」

進一步指出，「戰爭大致上會在今年年底前搞定，我們會一起見證克里姆林宫改朝換代，屆時烏克蘭失去的疆土將從此回歸。」

布達諾夫除了對未來戰局抱持樂觀態度，會如此有自信覺得今天8月底是關鍵，除了提到69歲的普丁身心理狀況越來越糟，深受癌症困擾；加上他以身為局長的工作經歷，暗示克宮的政變已經開始了，認為普丁最終會被趕下台。