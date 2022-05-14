去年8月豪雨帶來的洪水、土石流沖毀桃源區明霸克露橋，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段14日傍晚表示，考慮連續降雨對玉穗溪水文狀態的影響，將於5月14日晚間8時起預警性封閉南橫公路93K至98K＋700（勤和至復興）路段，預計至5月16日下午5時再開放通行。

甲仙工務段說，南橫勤和至復興路段、明霸克露橋遭土石流衝擊致使部分橋面板流失以及前端引道遭土石掩埋，三工處雖已設置鋼便橋及近期持續提昇便道周邊設施強度，以及整理玉穗溪上游沉砂池完成蓄積空間清理，以防範土石流再次衝擊，但玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，且玉穗溪上游土石崩坍淤積嚴重。

如有連續降雨發生，上游土石含水量達到飽和時，進而誘發土石流，恐將形成土石流下衝致災，導致明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀的可能。

依據氣象局資料，高雄山區14日起至16日，因0513梅雨鋒面影響將持續有豪雨等級以上降雨發生，14日午後高雄山區已有明顯降雨發生，經現場守視人員監看，玉穗溪口仍持續降雨，考量入夜後夜間視線不佳及臨河側通行安全，該路段預計於14日晚間8時起啟動便道預警性封閉作業，預計5月16日下午5時開放通行，以維護民眾安全。