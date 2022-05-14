楊鎮浯在迎城隍當天上午快篩結果陰性。（金門縣府提供）

金門縣長辦公室主任陳志斌拿出自己的快篩陰性證明，強調確有做好相關防疫應變工作。（金門縣府提供）

金門縣長楊鎮浯13日確診新冠，成為全台首位染疫的縣市首長。縣府今天說明他在12日縣長室有同仁確診後，即與其他同仁在第一時間快篩均陰性，才在完備各項防疫措施和依照中央最新的防疫指引下，參加當天的迎城隍活動，包括浯島城隍廟等相關足跡範圍均完成清消，請鄉親放心。

不少鄉親質疑楊鎮浯在5／12早上即知縣長室有同仁確診，當天上午卻仍率縣府主管赴浯島城隍廟參拜，並參加下午迎城隍活動，偕縣議長洪允典等人替城隍爺扛轎出巡，恐與連日來地區確診數大爆發有關。

但縣長室澄清指出，楊鎮浯在5／12早上獲悉縣長室有同仁確診後，即與縣長室其他同仁在第一時間快篩均陰性，依照中央5／9最新防疫指引，確診者的密切接觸者「同住親友及住宿同寢室友」要居家隔離3 天及自主防疫4天。確診者之同場域工作者，無症狀且接種3劑疫苗滿14天者，為自主應變對象。已打滿3劑且出發前特別快篩為陰性，並無任何症狀的楊鎮浯在做做好相關防疫措施下，才依原定行程參加迎城隍相關活動。

縣長辦公室主任陳志斌在今天下午縣府直播最新疫情狀況後也說明，楊鎮浯當天上午率同主管上香後，原本馬上要離開，後又進入交代金城警分局長吳學安對未戴口罩者要強力執法、開單。同時也交代城隍廟管委會轉知參加的陣頭照辦，以免受罰，整個過程事實如此，並非網傳的上香後再入內「泡茶」20幾分鐘。

陳志斌還說，楊鎮浯也跟城隍廟管委會討論他與幾位長官恭請城隍上轎出巡，要注意人數做到最少，不要像往年一樣整批的人進進出出，而當天下午也確實只配合攝影走了一小段路，包括議長、縣長馬上就離開，沒有再繼續跟著陣頭走。

至於迎城隍活動之後，有無城隍廟的人遭到匡列？陳志斌也明確表示：「沒有!」原因是當天早上縣長出發前有快篩是陰性，包括前1天（ 11日）和後1天（13日）早上快篩也都是陰性，依目前中央的規定，同場域的人是不需要匡列。

陳志斌並拿出自己連3天的快篩陰性證明，強調「如果要匡列，我一定是第1個被匡列，今天就不能在這邊跟大家講話。」