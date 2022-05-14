針對NFT發行方Airdrop Houses空投夢想家網站聲稱，遠雄、麗寶、長虹等上巿建商為其合作夥伴，三大業者對此提出嚴正聲明強調所述與事實不符，呼籲民眾要提高警覺。

Airdrop Houses 空投夢想家 在官網上宣稱，藉由區塊鏈的世界，開放的社群，讓投資房地產、置產，不再遙不可及。從技術面讓投資標的不再被資金大小所受限，從社群面不讓資訊只被特定人士所擁有，創造一個只要有心，人人都能擁房的夢想。文中提及「現在加入我們，AH的NFT持有者除了能得到房產財務健檢規劃、折扣購屋外，還有機會獲得一套價值 1300 萬的捷運住宅，或是頭期款補助的命運。」

對於這項行銷手法，引發網友熱議，不少網友持質疑態度。官網上還打上，多家上巿櫃建商為合作夥伴，不過被指為合作夥伴的業者，今天一一跳出來否認。

遠雄指出，遠雄集團與遠雄建設，並無和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商。

遠雄表示，該網站所指稱任何行為，與遠雄集團及遠雄建設無涉，提醒投資民眾提高警覺。遠雄強調，該網站已嚴重侵害遠雄商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。

麗寶集團也嚴正否認，並且強調，該網站所指稱任何行為，與麗寶集團無涉，提醒投資民眾提高警覺。麗寶集團法務已著手收集該網站侵權資料，擬發出存證信函，保留法律追訴權。

長虹也強調，根本不認識這家業者，也沒接觸，若有信用及名譽受損，也將追究其法律責任。