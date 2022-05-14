豐原區一家菸酒經銷商，節省廣告宣傳費改採挑選小貨車的車牌末四碼都是「8888」當活廣告，讓人刮目相看。(陳世宗攝)

假如路上看到小貨車末4碼都是8888，是否會多看一眼？一整排貨車末四碼都是8888停在一起，又有何感覺？台中市豐原區一家菸酒經銷商，節省廣告宣傳費改採挑選小貨車的車牌末四碼都是「8888」當活廣告，讓人刮目相看。業者王宴峯說，這是花最少的廣告費，可收到最大廣告效益。

開車經過豐原區田心路二段時，民眾常會被一整排小貨車排列整齊所吸引，最令人眼睛一亮的是，八輛小貨車的車牌末四碼竟都是「8888」。依規定貨車的車牌號碼還要放大噴在後車廂中間，更格外的顯眼；挑選這麼吉利的號碼每輛車至少要10、20萬元，民眾都很好奇，是誰這麼大的手筆？

業者王宴峯指出，他是經營20幾年的洋酒經銷商，目前末四碼「8888」共有八輛貨及兩輛轎車，另有一輛貨車末四碼是「9999」，每個吉祥號碼末四碼都要花10、20萬元，主要是打團隊的活廣告，比花好幾百萬的廣告費都還值得，並還有其他附加廣告效益。

王宴峯說，他在20幾年就有1、2輛車採這種方式來廣告，他是經營洋酒的上游經銷商，台中市有8、9成的菸酒門市都有向他批發菸酒；他是北至新竹、南到嘉義的中區經銷商，主要是經銷洋酒及金門高梁酒等，貨車只要每天開出去，無論開到那裡都幫忙公司打廣告。

王宴峯表示，這是走動式的廣告手法，經銷商要有毅力及實力，車牌挑選「8888」除代表發發發發外，主要是這個號碼最貴，有生意才會買這麼多輛車；每輛貨車只要行駛50萬公里就汰舊換新，用實力來取信客戶，以務實來行銷。

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