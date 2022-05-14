清水區三順路12甲支圳西側排水路閘門，今日陸續起抽。（台中市政府提供）

中央氣象局資料，今年首波梅雨鋒面自昨日起接近台灣上空，今、明兩天對台中市影響最為顯著，全區皆有大雨至豪雨機會至16日下半天鋒面遠離。水利局表示，這波鋒面預估將為台中市大部分地區均帶來超過100mm以上雨量，為維持區域排水容受力，大型抽水機今日陸續起抽，5座抽水站也待命備戰，將視雨情變化適時起抽。

統計台中市今天的累積雨量，以和平區(水利署雪嶺)86mm、和平區(雪嶺)83.5mm、和平區(梨山)59.5mm最大，其餘清水、大甲、沙鹿、梧棲等海線地區與屯區累積雨量也有30至60mm；水利局已於昨日晚間8時成立三級應變中心，同一時間完成中市13處、22台大型抽水機預布。

水利局指出，該局在汛期前完成相關防汛整備與檢測，落實各級排水道及野溪清疏作業，提升防汛安全，降低積淹水災害發生。

水利局長范世億說，截至今天傍晚台中市尚無重大災情傳出，將持續密切評估鋒面及雨情對台中地區可能造成影響，加強防救災整備應變，保障民眾生命財產安全。全市已備妥沙包、各式抽水機、防汛鼎塊等防汛資材與機具。