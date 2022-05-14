台中市針對18歲以下青少年、幼兒，啟動兒童就醫得來速，讓青少年與幼童都得到快速專責照護，也達到醫療量能分流（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市針對18歲以下青少年、幼兒，啟動兒童就醫得來速，讓青少年與幼童都得到快速專責照護，也達到醫療量能分流（中市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市衛生局副局長邱惠慈詳細說明居家照護服務狀況，並補充今天再新增3名確診者入住加護病房。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市率全國之先，針對18歲以下青少年、幼兒，於7日啟動專屬「兒童就醫得來速」，目前已有10家大型綜合醫院與130家兒童專科診所加入，台中市長盧秀燕14日宣布，下周一（16日）起將再新增國軍台中總醫院，擴大兒少醫療量能。

中央宣布將開設6歲以下「學齡前兒童就醫綠色通道」，由教育部、國防部、退輔會及衛福部所屬公立體系醫院，開設兒童防疫急、門診，建立兒童專用候診動線，盼紓緩醫院急診量，避免排擠兒童待診時間；台中市轄內，有台中榮總、台中醫院、豐原醫院和國軍台中總醫院等4家醫院，應配合中央開設。

盧秀燕表示，中央與台中市守護兒童的出發點一致，中榮、台中醫院原本就配合市府政策，針對18歲以下所有青少年、幼兒提供就醫快速通道，經衛生局溝通整合，國軍台中總醫院同意從學齡前兒童，擴大服務至18歲以下兒童。

盧秀燕指出，「兒童就醫得來速」服務，下周起將達到11家大型綜合醫院的規模，相關規範與措施，及全市130家兒童專科診所、11家兒童得來速醫院資訊，市府將公布於網頁上，請家長留意。

另外，有關台中市居家照護統計，盧秀燕指出，截至上午10時，累積有2萬8101位進行評估，其中2萬4955位（88.8％）已收案居家照護；累計健康關懷9萬3338人次，視訊診察2615人、送藥到府1046人、解除隔離8015人。醫療量能部分，新冠肺炎專責病床數共942床，已使用394床（41.83％）、可使用空床為548床（58.17％）。

盧秀燕說，根據衛生局統計，截至14日上午，台中市全市接種第1劑疫苗人數超過252萬3102人，覆蓋率達90.08％，超過9成，比全國平均覆蓋率8成5還高；第2劑覆蓋率是84.96％，第3劑65.67％，皆優於全國，市府會繼續努力推進。

衛生局副局長邱惠慈則補充說明，台中市今日新增3位確診中重症個案入住加護病房，其中1位使用瑞德西韋藥物治療、1位插管治療，這3名個案本身都有慢性疾病，其中2位沒有接種疫苗。截至今日，市府持續追蹤21位中重症個案狀況；她也提到，先前有24位中重症個案，經過醫護人員細心照護後，已解除隔離治療，康復回家。