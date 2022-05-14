確診病例驟升，衍生出許多防疫保單爭議，甚至有民眾一次就買11張防疫保單，今（14日）富邦產險宣布「重複投保防疫保單」將婉拒承保，並以簡訊通知退費。對此，有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜痛批富邦產險又帶頭「博歹筊」，還質問「金管會承諾的可重複投保在哪？金管會的擔當跟態度在哪？」。

高嘉瑜在臉書發文指出，此次防疫保單之亂，保險業龍頭富邦屢次帶頭做最壞示範，「讓保戶見識到大財團在危難中急著抽身的醜態，也再次展現保險業沒有誠信跟擔當的一面」。

高嘉瑜表示，富邦此舉擺明打臉金管會承諾，質問金管會擔當何在？圖為高嘉瑜去年在立法院質詢。（示意圖／本報資料照）

高嘉瑜表示，富邦產險在疫情開始時，最先宣布已簽約、信用卡繳費未入帳不續保，近期又陸續發簡訊給客戶，表明「重複投保者一律拒保，已繳費者退費」，甚至試圖引用「複保險條款」，認定保戶重複投保只給付「部分」理賠金，富邦擺明打臉金管會「一旦承保，未來出險，不得依未告知或重複投保為由，拒絕理賠」的承諾。

高嘉瑜怒轟，大財團帶頭「博歹筊」，金管會再次被打臉，「誠信破產的不只是保險公司，金管會的擔當跟態度在哪？」。

富邦產險今日宣布，若個人投保2張（含）以上防疫保單，將婉拒承保，並以簡訊通知完成退費作業，不過富邦產險強調，僅針對「尚在核保」的客戶，已完成核保者，由於保險契約已成立，則不在此限制內。