赫瑪永厄沙迪在《櫻桃的滋味》中駕車「一路尋死」。（海鵬影業提供）

曾勇奪金棕櫚獎的公路電影《櫻桃的滋味》4K／2K高畫質數位修復版即將重返大銀幕，該片是伊朗大師阿巴斯基亞羅斯塔米（Abbas Kiarostami）在以「伊朗三部曲」揚名世界後，風格丕變、一舉摘下坎城金棕櫚獎的登峰之作。不過由於該片探討「輕生」，議題嚴重衝擊伊朗的法律與信仰，一度為阿巴斯帶來麻煩，卻讓片中一直想去尋死的男星赫瑪永厄沙迪（Homayoun Ershadi）中年爆紅，至今仍片約不斷。

《櫻桃的滋味》雖讓阿巴斯的電影成就攀上高峰，卻也是他從影以來最受爭議的作品。片中大半情節都發生在汽車裡，描述一名想輕生的男子，一路開車尋找能幫他收屍的人。電影對男子尋死的原因隻字未提，卻藉他與乘客們的一路對話，道出了「死亡」的不同面相。有趣的是，片中男子雖一心尋死、卻金句連發，包括「如果自殺是罪過，不快樂又何嘗不是？」及「你能了解我的痛苦，但無法『感同身受』」等金句，至今都被奉為經典。而片尾除以櫻桃的滋味來妙喻人的美好，一場神來之筆的現場拍攝戲，瞬間翻轉了結局，更將人生虛實玩到盡興，也讓阿巴斯成為「大師的大師」。

電影講述萬念俱灰、一心尋死的巴迪（赫瑪永厄沙迪 飾）計畫自殺，他駕著車在城市與鄉間尋覓，希望找到最合適人選，能在自殺死後有人幫他收屍。一位年輕士兵上了車，聽完他的點子驚慌逃走；警衛、神學院學生也嚇得拒絕他的請求；唯獨一位想籌醫藥費、挽救兒子性命的老人同意了。該片拍攝與呈現，雖承襲阿巴斯一貫風格，卻一反過去他最常用的長鏡頭，改採大量對話的切換鏡頭，讓觀眾置身其中，看著男主角駕車「一路尋死」。更特別的是，阿巴斯拍攝該片時，竟把原本劇本甩在一旁，只取其故事骨架，揉進了真實日常，讓專業演員與素人演員產生驚人火花，

《櫻桃的滋味》4K／2K高畫質數位修復版於下週五（20日）「阿巴斯。風的滋味」影展登場。另外，影展也將放映阿巴斯另一部獲獎作《風帶著我來》。