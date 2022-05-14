劉若英在《家家》獨挑大樑一人貫穿全片。（台北電影節提供）

台北電影節今（14日）公布新一波片單，共有3部台灣長片世界首映，包含温昇豪與曾珮瑜主演《夢遊樂園》、描寫女性情慾探索與自我認同的《小藍》，以及記錄青年經歷華山大草原分屍命案心路歷程的紀錄片《草原上，我們開始跳舞》等作品。此外，今年台灣短片更展露創作多樣性，其中劉若英在《家家》獨撐全場大秀精湛演技；另有包括馬來西亞新浪潮導演陳翠梅「導而優兼演」的新作《野蠻人入侵》等多部華語片在台首映，保證讓影迷目不暇給，看得直呼過癮。

導演賴國安首部劇情長片《上岸的魚》在國際影展屢獲好評，今年奇幻新作《夢遊樂園》找來温昇豪與曾珮瑜2位演技派金獎演員，在片中飾演有名無實的夫妻，跟女兒住進一棟借來的豪華別墅，試圖粉飾「空殼婚姻」的虛假，女兒卻意外闖進荒廢的兒童樂園，並沉溺於幻想的異世界。賴國安以如夢似幻的敘事手法，重新檢視婚姻和家庭的關係與定義。

以青少女情慾探索為主軸的《小藍》是導演李怡芳首部劇情長片，本片從開拍即充滿話題性。憑《該死的阿修羅》獲金獎肯定的新生代女演員王渝萱，片中飾演懵懂的少女小藍，她在海邊與足球校草發生了第一次，但對方卻將她的私密照外流，讓小藍平凡的校園生活瞬間崩解。她搞不清喜歡與性愛的界線，並踏上了一段探索自我的旅程。電影透過情慾描寫，直視女性自我覺醒，是今年不容忽視的新導演代表。

華語片單也端出多部亮眼作品，去年以《野馬分鬃》入選國新競賽的魏書鈞新片《永安鎮故事集》，故事從一個電影劇組入住永安鎮拍攝開始，原本寧靜的小鎮掀起波瀾，導演透過銳利洞察及高度批判筆觸，對照當代中國城鄉差距及影視產業的自省。而大陸導演陳冠新片《深空》描述在疫情下被迫封城的不知名城市裡，一名停工男子跟一名被迫滯留的女子，沿無人街道漫遊，闖進廢墟尋樂，青春的肉體情慾蠢動，病毒早被拋諸腦後，挑釁著情感與道德底線。

「大馬電影新浪潮」旗手陳翠梅睽違多年的新片《野蠻人入侵》將在台首映，講述息影10年的失婚女星，獲邀復出主演動作巨片，她學成武術後赫然發現男主角竟是她的前夫，在決定罷演前，兒子突遭綁架，逼她以剛學成的武術全力還擊。陳翠梅使出渾身解數演出，從失婚女星變身功夫女打仔，勇奪去年上海國際電影節評審團大獎。

台灣紀錄片《草原上，我們開始跳舞》引領觀眾重返2018年出現在華山大草原的「草原自治區」聚落，導演謝升竑原要跟拍「草原自治區」實驗計畫懷抱憧憬的藝術家們，一場突發的華山分屍命案讓他將鏡頭轉往被攝者的內心變化，在輿論壓力與理想幻滅下，用最貼近人性的角度，闡述這群年輕生命在集體自我追尋途中的迷失跌撞。

擁有電影美術指導、MV導演等多重身分的導演姚國禎，今年發表首部短片作品《家家》將在台北電影節首度與台灣觀眾見面，該片邀來廖慶松與「五月天」阿信攜手監製，演歌導全能天后劉若英獨挑大樑一人貫穿全片，她在封閉環境裡，透過不同的眼神，聲音層次，表達角色與一個神秘角色跨越時空的終極對話，大秀影后級精湛演技。

除了上述作品，台北電影節也將在中山堂首映多部精彩短片，包括落魄配音員搖身變為鐵血討債人的喜劇奇想《吃葡萄不吐葡萄皮》、場景置身性愛娃娃體驗館內清潔工跟嫖客的《洋裝》、兩個閨蜜在生活與友情中探索何謂喜歡的童趣之作《讀取中，請稍候》，還有都以親情關係疏離為題的《回家了》和《維蘇的注視》；另有述說一名服兵役的男子返家梳理積累多年未曾遺忘情感的《陀陀》，以及心急如焚的父親替患有思覺失調的女兒遍尋名醫的《藥方》等佳片。

第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於16日揭曉，影展票券將在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站。