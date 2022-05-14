韓國女演員具惠善以韓版「杉菜」一角爆紅，但感情世界更精彩，2019年8月爆出離婚風波，和男星安宰賢從演藝圈恩愛夫妻變成上演分手擂台，鬧到2020年7月兩人才在離婚訴訟調解後，正式結束婚姻關係；具惠善恢復單身2年後狀態被讚回到剛出道，最近卻突然自曝「和男友分手」，感情生活又變焦點。

具惠善和安宰賢離婚後，恢復單身2年左右已不像過往大方分享感情生活，但粉絲仍對她狀況很好奇；12日具惠善無預警在IG上傳一段影片，畫面中她眼眶泛紅像是剛剛哭過，還配上文字表示，「我和男友分手了」，楚楚可憐的樣子更惹人憐。

許多網友都很震驚，紛紛留言追問，「戲劇宣傳？」、「什麼時候交男友了？」、「姊姊又遇到錯的人」、「希望女神可以越來越幸福才好」、「想當女神的護花使者啊」、「不要哭，我給妳靠」；其實具惠善在2021年2月時，就曾在節目上自曝「正在戀愛中」，還笑得很嬌羞，一度引起熱烈討論。

2019年具惠善和安宰賢從眾人羨慕的神仙伴侶突變成互揭瘡疤的怨偶，婚變後具惠善更指控遭安宰賢嫌棄「有一對不性感的乳頭」，讓前夫愛妻形象秒崩塌；但在離婚訴訟調解後，具惠善暴瘦了11公斤，還公開向前夫道歉。