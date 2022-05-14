警方幫忙連絡家屬上山接送，讓這次「刁車」旅程有驚無險的圓滿落幕。(警方提供)

郭姓、李姓2名男大，昨天一早結伴各自騎乘電動機車從台北出發，打算由南投行經合歡山，再走台8線前往花蓮，從蘇花公路回臺北，環島半圈。警方指出，未料從大禹嶺前往花蓮途中，因台8線關原路段落石坍方封閉，被迫折返梨山改走台7甲線往宜蘭返程。

警方指出，今天上午10時許，行駛至台7甲線52.5K時，其中李男機車騎到沒電「刁車」。因山區下雨又氣溫度，郭男只好碰碰運氣利用僅存的一絲電力騎至和平警分局勝光派出所求助，副所長張明殷獲報後，驅車前往將李男及機車電池接回派出所，並提供2位全身濕透且疲憊的男大生茶水及午餐。

因該電動機車僅能以舊電池換新電池，偏遠山區並無設置換電站，派出所附近雖有接送登山客之車輛可以載送舊電池至宜蘭更換新電池再載上山，但是費用高，2男無力負擔，於是連絡家屬上山接送，讓這次「刁車」旅程有驚無險的圓滿落幕。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，甚至連電動機車的換電站都沒有，前往山區旅遊，行前請檢查車況及油料是否充足，天候不佳時請事先掌握路況、避免前往山區，確保行車安全。