台北市立聯合醫院婦幼院區設立親子兒童防疫急門診，不少家長14日帶著子女前往採檢與就診。（姚志平攝）

台北市長柯文哲（中）14日前往台北市立聯合醫院婦幼院區視察親子兒童防疫急門診，了解第一線防疫工作的整備狀況。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，設於巷弄內大樓間的戶外廣場，醫護人員身穿防護裝指引就診民眾。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，帶著子女就診的民眾填寫資料並等候。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，設於巷弄內大樓間的戶外廣場，減少一般民眾接觸的機會。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，另設防疫門診專用廁所。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，就診民眾出入口及醫護人員安全通道皆有分流管制。（姚志平攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區親子兒童防疫急門診，出入口皆有管制，採檢與醫師問診皆在戶外的採檢亭完成。（姚志平攝）

本土新冠肺炎疫情升溫，確診個案激增，為保留珍貴醫療量能，北市設置多個防疫急門診，讓快篩陽、確診個案等在院外就處理完畢，避免排擠到院內急診，其中，北市選定平婦幼院區，設置親子兒童防疫急門診，由於許多高中生看起來已經是大人，因此將資格降為12歲以下才能就醫 婦幼院區親子兒童防疫急門診，設於巷弄內大樓間的戶外廣場，就診民眾進出的動線，及醫護人員專屬通道皆有規畫，並由專人管制，且院方另設防疫門診專用流動廁所，大幅減少一般民眾接觸的機會，14日周末，不少家長事先預約並帶著小朋友前往採檢並就診 在民眾填寫資料後，醫護人員在採檢亭內為小朋友即可完成採檢與問診，就診者若有需求亦可在現場立即領藥，整個流程順暢。

台北市長柯文哲亦前往親子兒童防疫急門診視察，了解第一線防疫工作的整備狀況，針對行政院長蘇貞昌說指揮中心這2天會為北北基桃再增加9個篩檢站，柯表示衹有篩檢站沒用，應該是防疫急門診，表面是門診，但是以急診作業方式，原則上每天作業，目的是把新冠肺炎幾乎是確診者、輕症者，在院區外面處理掉，分艙分流概念，讓輕重分流 對於太太陳佩琪在聯醫的婦幼醫院任職，柯文哲在詢問院方人力安排時表示，他有跟陳佩琪講「排到妳就來」，不用刻意不排她，該輪她上陣就輪。