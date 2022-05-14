韓綜《我們離婚了2》找來真實離婚夫妻檔參演，播出後引起不小話題，最新一集中找來歌手趙成珉與演員前妻張佳賢，兩人離婚2年後再次見面，女方也吐露離婚主因是因為接下了情慾片後，趙成珉對她的冷暴力所致。

張佳賢2019年接下不倫情慾電影《還愛著嗎》，事前已徵求趙成珉同意，也灑脫對她說「妳想做就去做吧」，但同意後又因為電影內容太多裸露戲，讓他相當生氣，在拍攝的期間，常會語氣不滿地質問「妳今天拍了什麼」、「妳彩排時有沒有呻吟」，讓她有種被欺騙的感覺，也有被貶低與不尊重感受，讓她拍攝的2年期間，壓力非常大。

趙成珉聽到前妻的心聲相當意外，因為他反而認為自己當時看完電影，就傳訊息給她表達自己的想法，「『妳很帥氣，看完電影以後，覺得她完美消化詮釋地很帥氣』，那些話是出自內心的，但這樣的心情好像沒有傳達給妳。」

這讓張佳賢也忍不住崩潰哭出來，表示趙成珉本來對電影就很有意見，但上映後又反常表示要一起去看電影，但身心已飽受折磨的張佳賢，不想一起去看，「你看完後受到刺激，我就像被看完色情片的男人碰的感覺，心情真的很差。」

加上那段時間，她替趙成珉準備飯菜，但男方卻沒吃，收掉後自己又跑去煮泡麵吃，讓她感受到對方不再需要她了，認為不能再一起生活下去了，長期累積的壓力，和無法溝通的心情，導致20年婚姻就此畫下句點。