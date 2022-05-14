新冠肺炎疫情升溫，重症個案多為長者，為確保高風險個案的投藥及時性，中央流行疫情指揮中心今召開專家會議，擬開放最主要的重症高風險對象，即65歲以上長者，經醫師診斷後取得口服藥，預計明日與地方政府進行討論，決定是否先由高盛行地區先行試辦，或全國一併實施。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日專家會議針對抗病毒藥物先行投藥一事展開討論，雖然重症高風險因子高達14種（如癌症、糖尿病、65歲以上、失能等），但高齡者的風險最大，等級高於其他因子。經考量風險程度、發病5天內給藥的黃金期，專家建議65歲以上長者一旦快篩陽，經醫師診斷就能先提供口服藥，以縮短給藥時間。

羅一鈞表示，因快篩仍有偽陽性的可能，還需考量發病時間、PCR檢測等。舉例而言，長者快篩陽當日開藥，若PCR檢測結果隔天就會出爐，醫囑可能會建議隔天再吃；若長者發病第5天才拿藥，為把握黃金治療時間，醫囑則可能會建議別等PCR檢驗結果，先吃藥，相關配套都需要進行綜合考量。

對於新措施的實施範圍，羅一鈞表示，指揮中心預計明日與地方政府開會討論，看看要先從高盛行率地區開始做起，或全國一併實施。目前北市、新北市反映，當地的盛行率分別高達93％、97％，若地方政府有意先試辦，也可提出討論。