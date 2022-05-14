花蓮一所大學黃姓女碩士生，2020年傳LINE到班群，留言「學校找你這樣的垃圾來教學」、「我不想為了這個禽獸浪費大家時間看我賴」，讓教授氣得告她誹謗及公然侮辱，但學校性平會查出教授有諸多行為不端，違反教師倫理規定，停聘3年。花蓮地方法院審酌碩士生陳述並非任意謾罵，而是針對其認遭騷擾而發，屬合理評論，判決女學生無罪。

判決書另指，黃姓女碩士生，另在班群留言，「把手伸進女學生的身上亂摸」、「我相信受害的女同學不會只有我一人，大家勇敢站出來，讓狼師滾出校園」、「行有行規，知道了沒有!學校有性平法可以處理你這隻色狼...」、「我也不是省事的，想吃想摸，不會出去外面付錢召妓哦..需要摸妳老娘嗎？!」、「說你教授是客氣了，說你狼師剛好而已」等語，被教授一狀告進法院。

花蓮地檢署調查，學校因教授涉學生性騷擾案召開校性平會，校方主任、技師等訪談，至少有3位女學生控教授有撫摸女學生手部、過於靠近女學生、蹲下觀看女學生小腿、向女學生說要吃女學生吃過披薩等遊走於邊緣行為，學生有反應，表示不喜歡、不舒服。當時性平會認為，性騷擾部分證據不足無法成立，但該教授諸多行為已違反教師倫理，移請教師評議委員會審議，建議停聘3年。

法院審理，罵教授「狼」師，縱使尖酸刻薄、過於嚴厲、粗鄙，且批評內容足令教授感羞辱或影響其名譽，不過，黃姓女碩士生，見身為教授老師竟於同時期對數名女學生施加騷擾，不僅侵害被告在法治文明國家所應該性自主自由，學校教師行為失當，將影響校譽，亦屬可受公評之事，被告對於主觀上認知的事實，提出個人的主觀感受、評論，應無成立公然侮辱之罪，判黃女無罪。