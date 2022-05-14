LINE近期多股票投資群組，當心受騙!日前高雄一名女子因誤信股票群組虛擬獲利消息，打算將大筆金額匯給對方代為操盤，便向銀行行員稱裝修房子用，因女子銀行帳戶有註記注意其匯款原因，行員見狀驚覺有異，隨即報警請求協助，警方火速趕到現場，得知女子匯款確切原因後，與銀行聯手勸阻，成功攔阻詐騙案件。

三民第二分局覺民派出所於今年4月29日13時接獲報案，稱一名65歲顏姓婦女要裝修房子需要匯款給廠商，因顏女帳戶有註記曾遭詐騙務必注意其匯款原因，且顏女的女兒曾向銀行表示，請行員注意其母如有不明匯款務必通報警方到場，讓行員擔心顏女是否有遭到詐騙之虞，便主動聯繫警方求證。

員警獲報後火速到達該銀行，並詢問顏女詳情。據了解，顏女先前有在投資股票，但都未獲利，從臉書上得知有投資股票群組後便跟著加入，群內「投資分析師」推薦她投資買賣上櫃股票，因誤信裡面多名群友皆有獲利的訊息，便聯繫「投資分析師」，對方要求匯款金額高達14萬5千元，並教顏女向銀行表示匯款裝修房子用。

員警向顏女開導，只有詐騙集團才會叫投資人匯款需要騙行員匯款原因，才使顏女恍然大悟，取消了匯款念頭，成功攔阻詐騙案件。員警因為顏女不想讓其女兒知道，沒有通知顏女女兒，但向顏女表示，若再發生會考慮告知家屬防範。