新竹1對彭姓兄弟開設工程行，2012年起雇用1名邱姓男子，多次稱對方工作失誤釀損失，連續8年不斷施虐，不但將邱男吊起用電線抽打、逼迫吃狗屎，甚至用釘書機釘舌頭，2年前虐待照片曝光，家人才趕緊救人提告，法院判兩兄弟傷害罪4個月徒刑、強制罪判拘役30日，不少網友對於判決結果譁然。

邱姓男子2020年指控8年前他看上彭姓雇主兄弟開出包吃包住的工作條件，因此前往應徵，並住在公司內，未料雇主不但沒有給薪資，還會稱他工作失誤造成公司損失，逼迫簽200萬元本票並拳打腳踢，甚至吊起來用電纜線抽打，邱男曾因此被打到住進加護病房。

邱男甚至指控，他睡在公司狗籠旁邊的躺椅，屢遭虐待卻為了不讓家人擔心，不敢透露實情，直到上個月他被逼著用釘書機釘自己的舌頭照片傳出，家屬才發現事態嚴重，立即救人，檢方查出彭姓兄弟曾逼邱男吞狗屎、吃他們所拉出的大便，邱男還會將屎藏在褲子口袋，騙對方已經吃下。

邱男個性憨厚，遭虐也傻傻接受，也被拿走身分證、健保卡及本票，直到家人救他並報警，他才終於脫離長期遭虐的環境。2人事後有意願以36萬和解，但邱男家屬求償150萬，雙方無法達成和解，兩人均依共同犯傷害罪判處4月、強制罪判拘役30日，均可易科罰金。