台中市殯儀館前崇德路、五義街路口，昨晚發生死亡車禍，紅牌重機騎士當場傷重不治。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中殯儀館前路口遇死劫！44歲蕭姓騎士13日晚間8點多，剛下班騎著紅牌重型機車準備回家，卻在台中殯儀館前的崇德路、五義街口，迎面撞上對向左轉自小客貨車，車頭全毀，人也拋飛重摔落地，當場傷重失去生命跡象，送醫不治。

台中警第二分局交通分隊長林殷毅表示，13日晚間8時許獲報，北區崇德路、五義街口發生重大交通事故。24歲康姓男子駕駛自小客貨車沿崇德路左轉往五義街方向行駛，44歲蕭姓騎士騎乘大型重機車沿崇德路往南朝三民路方向直行，雙方在路口發生碰撞，蕭男OHCA、當場失去生命跡象。

初步了解，當時康男綠燈左轉，疑似未禮讓直行車，蕭男直行也未注意前方狀況減速，導致在該路口迎面擦撞，導致康男手、腳擦挫傷，蕭男則頭部等處重創送醫急救，到院前已死亡。

警方指出，康男酒測值為零，而蕭男因到院前死亡未實施酒測，已調閱行車紀錄等影像，釐清發生經過，後續將移由交通警察大隊針對肇因做初步分析研判。康男依過失致死罪被警方移送法辦，後續並由檢警會同法醫相驗釐清蕭男死因。